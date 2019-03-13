Вену в десятый раз назвали самым комфортным городом мира

Столица Австрии десятый год подряд возглавила рейтинг городов мира по качеству жизни. Второе место занял швейцарский Цюрих.

Рейтинг самых комфортных городов мира ежегодно составляет американская консалтинговая компания Mercer.

После Вены и Цюриха в десятку вошли: Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева (Швейцария), Базель (Швейцария). Читайте также: Киев вошел в топ-10 городов мира по рентабельности инвестиций - Кличко

Киев находится на 173 месте между Санкт-Петербургом (Россия) и Кампалой (столица Уганды).

Завершает рейтинг город Багдад (Ирак) - 231 место.