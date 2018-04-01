Вербное воскресенье: традиции праздника, приметы

Вербное воскресенье это один из самых радостных и светлых православных праздников. В этот день православные христиане празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим.

История праздника Вербное воскресенье:

История этого праздника очень интересная. Вход Господень в Иерусалим получил у нас народное название Вербного воскресенья или Вербницы по традиции освящать в этот день веточки вербы, символизирующей пальмовые листья, которыми встречали Христа жители Иерусалима, прославляя Спасителя как долгожданного Мессию.

Иисуса Христа встречали простые люди, и весь их посильный дар Спасителю - простые зеленые пальмовые листья и приветственные возгласы "Осанна!" ("Спасение!"). Но, так как в наших широтах пальмы не растут, то славяне избрали для себя символичное дерево - иву (вербу), побеги которого распускаются одними из первых и начинают цвести и зеленеть к этому сроку. Поэтому у нас праздник Входа Господня в Иерусалим получил название Вербного воскресенья, в то время как у католиков этот праздник носит название Пальмовое воскресенье.

Приметы праздника Вербное воскресенье

Испокон веков в Украине с почетом относились к вербе. Древние верования наделяли ее чудодейственной силой.

Вербу сажали возле колодцев: считалось, что она очищает воду, "вытягивая" ил и грязь.

Верба символизировала плодородие и женское начало: "Як в городі верба рясна, то на дворі дівка красна".

Новорожденной девочке повитуха желала "краси калини, а сили верби" и клала в колыбель пучок калины и веточку освященной вербы.

Освященные вербовые прутики сажают возле дома, где есть девушка на выданьи: если веточка примется - девушка выйдет замуж вскоре.

Вербой на день Святого Юра выгоняют впервые после зимы скот в поле - чтобы скотина здоровая была и в силе.

Вербой в древности отводили грозовые тучи - махали свяченой вербой в сторону облаков и отводили громы и град.

Вербу бросали в пожар - чтобы усмирить огонь.

Вербовые "котики" давали детям от боли в горле.

С освященной вербой после возвращения из церкви хозяева обходили загоны для скота, конюшни и пчельники - чтобы хозяйство было в порядке, пчелы хорошо роились, а коровы давали много молока.

Сухой прошлогодней святой вербой разжигали печь под пасхальные куличи;

Во многих местностях клали покойнику в гроб веточку освященной вербы.

В Вербное воскресенье вербой бьют детей, чтобы росли здоровые, веселые и богатые, приговаривая при этом:

Не я б'ю - верба б'є, За тиждень - Великдень, Недалечко - червоне яєчко!

Как и в день Благовещения, который православные отметили 7 апреля, в пятницу, на Вербное воскресенье разрешено послабление строго поста.

Но существуют и запреты в этот день.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В день Вербного воскресения не желательно работать, особенно выполнять тяжелую и грязную работу. Существует так же запрет на стирку, шитье и вязание. Правда, большинство священников настаивают - запрет на работу нельзя понимать буквально, просто в дни больших церковных праздников больше нужно думать о боге, а не о бытовых делах.

Поскольку Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, нельзя чрезмерно веселиться, есть пищу животного происхождения (мясо, яйца, молоко и молочные продукты) и пить крепкий алкоголь.

Существует на Вербное воскресенье еще один специфический запрет - нельзя готовить горячие блюда. Поэтому хозяйки делают основные заготовки накануне, в субботу вечером. Особенно старательно придерживаются этого правила те верующие, которые отправляются на ночную службу в церковь.

В народе так же существует поверье, будто в Вербное воскресенье нельзя ничего делать с волосами - стричь, красить и даже расчесывать.

Освященные в церкви веточки вербы нельзя выбрасывать в мусор, поскольку они, как верят многие, обладают особой силой - отгонять злые силы, служить оберегом дома и даже защищать от сглаза.

Что можно делать в Вербное воскресенье

Очень желательно накануне подготовить веточки вербы и отнести их в церковь в ночь перед Вербным воскресеньем. После службы, которая, как правило, начинается за полночь с субботы на воскресенье и длится несколько часов, принесенные веточки окропляют святой водой. Освятить веточки можно и в сам день Вербного воскресенья, если на всенощной побывать не получилось.

Существует странная традиция освященными ветками вербы или ивы символически хлестать друг друга и желать при этом здоровья. Главное в этом деле не увлечься и не перестараться.

После церкви традиционно устраивали семейный обед, причем стол накрывали скромный, не забывая, что все еще продолжается Великий пост, а на следующий день начинается самая строгая его неделя - Страстная. В Вербное воскресенье можно побаловать себя и родных приготовленной рыбой, но не забывать, что горячие блюда нужно готовить заранее

Кроме рыбных блюд во время праздничного обеда в Вербное воскресенье разрешено использовать растительное масло и немного красного церковного вина.