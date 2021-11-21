Верещук анонсувала створення Центру соціально-гуманітарного реагування при Мінреінтеграції

При Мінреінтеграції створюють Центр соціально-гуманітарного реагування.

Про це у своєму Facebook написала віце-прем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"На нараді з представниками міжнародних організацій та іноземних посольств ми презентували створення Центру соціально-гуманітарного реагування при Мінреінтеграції", — пише вона.

Участь у такій діяльності — важливий напрямок роботи Мінреінтеграції, продовжила міністр.

"Наш Донбас — один із найбільш замінованих регіонів у світі. Головне — зберегти життя людей та допомогти постраждалим. І потім крок за кроком очистити нашу землю від мін", — додала Верещук.

Також вона підкреслила важливість соціально-гуманітарної компоненти.

"У нас два ключових завдання. По-перше, допомагати постраждалим від мін. По-друге, інформувати та навчати, щоб люди, особливо діти, на лінії зіткнення не підривалися на мінах", — заявила віце-прем'єр-міністр.

Ірина Верещук додала, що новостворений Центр дуже розраховує на підтримку та допомогу з боку міжнародних партнерів, та закликала профільні міжнародні організації до активної участі у роботі Центру.

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