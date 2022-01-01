Верещук анонсувала цього року три тисячі квартир для переселенців

У 2022 році держава планує купити три тисячі квартир для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідаючи на запитання, скільки державного житла побудували за 2021 рік для внутрішньо переміщених осіб, міністр сказала: “Держава не будує, ми купуємо. Йдеться про сотні (квартир), а треба, щоб йшлося про тисячі”.

Разом з тим Верещук повідомила, що в 2022 році планується закупити 3000 квартир. “Це дуже амбітно, але я сподіваюся, ми зможемо виконати — три тисячі квартир”, - додала вона.

За словами міністра, наразі “дуже мала кількість ВПО отримала житло або можливість взяти іпотеку під доступний відсоток. Йдеться про тих, що у нас у реєстрі внутрішньо переміщених осіб”, - уточнила Верещук. За її даними, це менше, ніж півтора мільйона людей. “Але не питання - скільки тих людей. Потрібно проводити верифікацію і розуміти, хто дійсно потребує уваги і допомоги, а хто, можливо, забезпечений і може собі дозволити не отримувати допомоги від держави. Є дуже багато самодостатніх людей, які навіть допомагають іншим”, - заявила міністр.

Також вона нагадала, що “ми маємо стратегію щодо внутрішньо переміщених осіб. Там є сім чітких цілей. Зокрема, це житло, робота, великий акцент на молоді. Ми маємо два освітні центри — Крим-Україна і Донбас-Україна, — які допомагають молоді, яка хоче до нас приїхати і вступити, отримати допомогу: можливість пільгового вступу; навчальний процес, який включає і соціалізацію; викладання української мови. Нещодавно була (ухвалена) постанова, ми її зініціювали в Міністерстві, яка збільшує виплати стипендії таким людям. Це дуже важливо для них, бо подекуди вони живуть за цю стипендію і не мають більше доходів. Позаяк батьки залишаються там, вони можуть лише один раз перетнути КПВВ і тут жити. У такий спосіб ми намагаємося залучити таких людей, мотивувати їх не йти в російську армію і потім не воювати”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Верещук заявила, що жителі окупованих територій не нестимуть відповідальності за отримування російських паспортів під примусом. Разом з тим вона нагадала, що Україна не визнає і не визнаватиме російських паспортів, виданих жителям тимчасово окупованих територій.

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