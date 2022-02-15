Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за антисемітизм

Верховна Рада підтримала у другому читанні закон, який криміналізує прояви антисемізизму. За законопроект №5110 народні депутати проголосували на засідання 15 лютого.

Тепер за антисемітизм загрожує штраф від 3400 до 8500 грн або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Якщо антисемітизм пов’язаний із насильством, обманом або погрозами, а також якщо це здійснює посадова особа, передбачається штраф від 8500 до 17000 грн або позбавлення волі до 5 років із позбавленням обіймати посади. Своєю чергою, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки або їх вчинила організована група, покарання передбачає увʼязнення від 5 до 8 років.

Законопроект набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила законопроект «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні», який дає визначення терміну «антисемітизм» і вказує перелік його проявів, ще наприкінці вересня 2022 року.

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