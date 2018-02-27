Верховная Рада упростила ввоз импортных автомобилей

Верховная Рада упростила некоторые нормы таможенного законодательства относительно импорта и регистрации автомобилей. За изменения в закон о ввозе на таможенную территорию Украины и регистрацию транспортных средств 5470-д проголосовали 235 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Законопроектом предлагается отменить требование предоставлять сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам во время пропуска транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Сейчас такой сертификат нужно предъявлять дважды - при ввозе автомобиля и при госрегистрации.

Теперь при пропуске автомобилей на таможенную территорию Украины такой сертификат не нужно будет предъявлять.