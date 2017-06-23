Верховная Рада ввела уголовную ответственность за жестокое обращение с животными

В ходе пленарного заседания парламента в четверг, 22 июня, депутаты во втором чтении поддержали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

В соответствии с принятыми изменениями, издевательство над животными с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет. Если же те же действия происходят в присутствии ребенка, то злоумышленник понесет наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

В случае, если издевательство над животным совершено с особой жестокостью, группой лиц или, если оно привело к увечью или гибели животного, преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также в Кодексе об административных правонарушениях ужесточается ответственность за жестокое обращение с животными, в частности предусматривается штраф в размере до 8500 гривен.

Более того, за совершение насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти, влекут наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жителя города Луцк, который издевался над котятами посадили на пять лет и один месяц. Сообщается, что 21-летний парень выбрасывал котят из окна, помещал в морозильную камеру, духовой шкаф и стиральную машину.

Ранее Латвийский Сейм в последнем чтении утвердил поправки, согласно которым участие диких животных в цирковых представлениях - запрещено. Сообщается, что при рассмотрении изменений в законе о защите животных в окончательном чтении парламент, проголосовав, большинством, проголосовавшим против предложения народнохозяйственной комиссии о разрешении использования в цирковых представлениях определенных животных, внесенных в список.

