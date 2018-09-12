Верховный суд РФ подтвердил приговор украинцу Сущенко: 12 лет лагерей

Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

Соответствующее решение огласил судья Верховного суда РФ, - сообщает УНИАН.

Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме. Сущенко подчеркнул, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Как сообщалось ранее, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже. 27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

https://m.ostro.org/general/society/news/554876/