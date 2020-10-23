Весілля пасинка Медведчука: серед гостей помітили "слугу народу", Суркісів та Столара, - "Схеми"

На святкування весілля пасинка кума президента Росії, народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука приїхали брати Суркіси та однопартієць Тарас Козак, нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов та Вадим Столар

Про це повідомили журналісти програми "Схеми".

"Серед гостей події зафіксували близьких соратників Віктора Медведчука. Його сусідів-олігархів Ігоря та Григорія Суркісів, який також є народним депутатом від ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

На відео гостей журналісти впізнали депутата від ОПЗЖ Тараса Козака разом із Наталією Лавренюк - його цивільною дружиною та бізнес-партнеркою Оксани Марченко у нафтовому бізнесу в Росії.

На територію ресторанного комплексу, зазначають журналісти, заїжджало авто "ексрегіонала", голови Федерації боксу України і фігуранта "бурштинової стрілянини" на Рівненщині Володимира Продивуса.

"На відео гостей потрапив Вадим Столар, відомий як "сірий кардинал" Києва, а нині - народний депутат від ОПЗЖ та керівник столичної організації цієї політсили. На прохання журналістів про коментар Вадим Столар не відреагував", - йдеться у повідомленні.

Також помітили Андрія Холодова - народного депутата від "Слуги народу".

"На питання, що він робив на весіллі пасинка Медведчука, Холодов "Схемам" не відповів", - зазначили у повідомленні.

Журналісти додали, що із території ресторану виїжджало авто ексдержсекретаря Міністерства закордонних справ Андрія Заяця. Втім, дипломат заявив журналістам, що саме в той день давав своє авто в користування, не відповівши, кому.