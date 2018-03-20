Весеннее равноденствие - начинается астрономическая весна, особенности этого необычного дня

Во вторник, 20 марта, нас ожидает день весеннего равноденствия и мы сможем ощутить на себе сильный энергетический резонанс двух разных энергий, которые подобны между собой. Это энергии лунного цикла и энергии солнечного годового цикла. И в том и в другом случае нас ожидает день равновесия, и смысл этот заложен даже в названии этого дня. Именно со дня весеннего равноденствия начинается астрономическая весна - в это время день и ночь будут равны между собой, а уже со следующего дня светлое время суток будет неудержимо прибывать.

С точки зрения лунного календаря, этот вторник - четвертый лунный день - время познания добра и зла. Считается, что в этот день Адам и Ева сорвали плод с запретного дерева, попробовали его на вкус, и познали то, что ранее было скрыто от них. За этот проступок и последовавшее за ним грехопадение они были изгнаны из райского сада. Поэтому этот день несет в себе добро и зло в равной мере.

Для того чтобы это двойное равновесие использовать для себя как можно эффективнее, в этот день лучше отложить на время свои обычные дела, и заняться размышлениями о своей жизни. Вам нужно подумать о тех актуальных ситуациях и обстоятельствах, в которых вам приходится выбирать между хорошими и плохими вещами. Если в этот вторник вы задумайтесь над этим, вам обязательно откроется истина о вашем реальном положении в данный момент. Нужно отдельно посмотреть на ситуацию вашей личной жизни, на то, насколько вас устраивает продвижения вашей карьеры и ваше положение среди коллег по работе. Обязательно в этот день необходимо задуматься о своем здоровье, прислушиваться к ощущениям своего организма, ведь он может многое подсказать вам.

Также можно сделать одно простое упражнение - стать прямо, закрыть глаза, развести руки в стороны, и постоять поочередно на каждой ноге. Если это упражнение будет даваться вам легко, и вас не будет ощутимо больше клонить вправо или влево, это значит, что в вашей жизни сейчас ситуация близка к гармонии и это очень хорошо. Однако у большинства так не получится. Но не стоит сильно огорчаться - это день специально дан нам для того, чтобы обнаружить "перегибы" и "перекосы" в нашей жизни. Если вам трудно будет стоять на правой ноге, это значит вам нужно налаживать "мужскую" часть своего "Я". И это касается не только мужчин, но и женщин - это взаимоотношения с отцом и другими мужчинами в вашей жизни. Для мужчин такая "слабость" в правой ноге, показывает, что они чересчур властные, жесткие и недипломатичные. А для женщин, это означает, что они часто ведут себя мужеподобно. Если же перекос идет в левую сторону, это означает утрирование женских качеств - манипуляции, актерство, драматизация, эмоциональная неустойчивость. И конечно же, это показывает на то, что вам нужно подумать о ваших взаимоотношениях с матерью.

Не нужно бояться встретиться с самими собой, с такими, какие вы есть на самом деле. Этот день "вселенского равновесия", подарен вам мирозданием не для того, чтобы уличить кого-то в недостатках, а для того, чтобы показать вам слабые места, которые можно превратить в сильные стороны. Ведь в погоне за призрачными миражами мы часто не понимаем, что нам нужно просто "вернуться домой", к себе, в истинное царство своего духа и божественного призвания.

Этот день ничего не меняет ни в лучшую, ни в худшую сторону - все остается так, как было. Но к вам обязательно могут прийти подсказки, как все улучшить и наладить. Кроме того, в этот день можно найти потеряные вещи. Это свойство дня распространяется и на людей - в вашу жизнь может вернуться "старая любовь".

Для того чтобы быть готовыми к информации этого дня и не бояться встречи с собой настоящим, очень важно успеть провести в душе границу между добром и злом, Богом и дьяволом, и определить свое место в их противостоянии.

Завтрашний день - это день выбора, и вы можете обратить полученные знания на созидание или разрушение. Ведь от вашего осознанного выбора зависит то, как для вас сложится жизненная ситуация в ближайшие полгода. Изменить это можно будет уже осенью когда наступит новый день равноденствия, на этот раз осеннего.

Лилия Романова