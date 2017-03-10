Ветеран-атошник избил генерала за "колорадские" ленточки

Ветеран Антитеррористической операции Дмитрий Резниченко ударил головой в нос генерал-полковника запаса Виктора Палия

Это произошло в ходе заседания Общественного совета при Министерстве обороны Украины, информирует "ДС".

Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал журналист Максим Опанасенко.

"Ветеранская Госслужба сегодня отчитывалась о год работы. Дмитрий Резниченко пришел задать вопрос относительно бюджетного финансирования ГОшек (Громадські організації, - "ДС"), которые затем проводят марши с желто-черными лентами", - пояснил Опанасенко.

Журналист Роман Синицын на своей странице в Facebook объяснил, что возмущение ветерана АТО вызвала деятельность общественного совета Минобороны.

"Они на бюджетные деньги устраивают пророссийские "ватные" мероприятия, срежиссированые в Москве. Получали это финансирование десятки лет. До тех пор, пока это не вылезло на публику и реальные бойцы АТО и волонтеры начали интересоваться и мониторить их деятельность. Когда речь зашла о георгиевских лентах, то дед стал на амбразуру и начали вопить: "это почетно", "кто дал вам право называть их колорадскими", - рассказал Синицын.

"В результате ветеран разбил Палию е..льник", - добавил он.

"Сходил на собрание ветеранских организаций, называется", - прокомментировал произошедшее сам Резниченко.

Отметим, что стычка продолжилась после окончания заседания. Согласно видео, которое опубликовал волонтер Максим Диженко, в кулуарах Резниченко ударил кулаком в лицо неизвестный.

Дижечко добавил, что в ходе заседания обсуждалась возможность проведения в Киеве акции "Бессмертный полк".

Как известно, акция "Бессмертный полк" проходит 9 мая в городах России и ее непременным атрибутом являются "колорадские" ленточки, которые уже давно стали символом российской агрессии в Украине.

Как сообщала "ДС", в 2016 году в Киеве произошли стычки между патриотами и участниками акции "Бессмертный полк".