Чоловік, який десять років служив снайпером в британській армії, сказав дружині, що збирається поспостерігати за птахами, але замість цього вилетів до Польщі і перетнув кордон з Україною.

Ветеран британської армії сказав своїй дружині, що збирається поспостерігати за птахами, але замість цього відправився в Україну, щоб допомогти їм у боротьбі з росіянами.

Неназваний чоловік з Віррала десять років служив снайпером в британській армії, перш ніж піти у відставку.

Він прилетів до Польщі і перейшов в Україну пішки з села Медика вздовж кордону.

Британець, який побажав залишитися анонімним, розповів Sun: "Вона розлютиться, коли я скажу їй, де я. Я подзвоню їй, коли буду в Україні, і поясню".

Він додав: "Я думаю, що люди повинні, якщо вони можуть, прийти і підтримати їх в годину потреби. Це те, що я повинен був зробити. Ми стикаємося з сучасним Адольфом Гітлером, який знаходиться в люті, і його потрібно зупинити. Я виплатив іпотеку, двоє моїх дітей виросли. Я зробив те, що повинен був зробити як чоловік і батько. У мене з собою приціл і бінокль. Українцям потрібен досвід, і він у мене є. Я не міг сидіти, склавши руки і дивитися, як це розгортається. Я можу допомогти з моїм фоном. Якщо я не повернуся, так тому і бути".

Раніше на цьому тижні ще один ветеран британської армії прилетів в Україну, щоб допомогти їм у їхній боротьбі.

Джо Стірлінг, колишній член загону з Единбурга, бере двотижневу відпустку зі своєї роботи в якості допоміжного працівника для дорослих з аутизмом і порушеннями навчання, щоб відправитися в Україну.

Йому вручать АК-47 і комплект основних бронежилетів і відправлять на передову.

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