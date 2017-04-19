Въезд и выезд в Днепре заблокированы: замело снегом трассы и аэропорт (фото)

Сообщается, что лучше не ездить по маршруту Днепр-Запорожье

Въезд в Днепр и выезд из него со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки, которая образовалась в связи с тяжелыми погодными условиями,;также снегом замело территорию аэропорта.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.

"А это Днепр. Коллапс... аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении... Въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки", - написал Зинченко.

Фото: Юрий Зинченко

Фото: Информатор

Напомним, что в Украине из-за последних погодных катаклизмов без электроснабжения остались 152 населенных пункта.