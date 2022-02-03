Вибори президента Могилянки: студенти оголосили страйк та мітингуватимуть під Кабміном

Органи студентського самоврядування Національного університету “Києво-Могилянська академія” оголосили безстроковий страйк, протестуючи проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

У Києво-Могилянській академії 27 січня відбувся другий тур виборів президента. За посаду змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна. Перемогу здобув Квіт, проте в МОН, яке очолює Сергій Шкарлет, оголосили новий конкурс, посилаючись на “порушення законодавства”.

“Міністерство освіти і науки України перевищило свої повноваження і не визнало результати виборів президента Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод. У міністерства відсутні повноваження щодо визнання чи невизнання результатів голосування. Такі повноваження надані Законом України “Про вищу освіту” виключно Організаційному комітету виборів“, – йдеться у заяві.

Студентські органи самоврядування наголосили, що не переривають навчальний процес, але зазначили, що під час акцій протесту студенти мають право не відвідувати заняття.

“Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест!” – заявили студенти.

Також повідомляється, що 4 лютого о 9.00 студентська спільнота Могилянки проведе мітинг під Кабінет міністрів України “із закликом припинити свавілля МОН і підписати контракт з обраним президентом університету”.

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