Видані "російські паспорти" у Криму не мають правових наслідків - Представництво Президента у АРК

Видані в анексованому Росією Криму "російські паспорти" не визнаються і не мають жодних правових наслідків. Про це заявили у Представництві Президента України в АР Крим, передає УНН з посиланням на Представництво.

"Росія не тільки здійснила міжнародний злочин у 2014 році, але й поставилася до кримчан як до кріпаків, які перейшли до неї у власність разом із територією. Ми солідарні із заявою МЗС України, яке нагадує про те, що "примусова паспортизація - це елемент репресивної політики держави- агресора щодо громадян України, які змушені жити в умовах окупації та є складовою системного тиску російської окупаційної адміністрації на громадян України, заздалегідь спланованого і цинічно реалізованого", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, МЗС зробило заяву щодо примусової російської паспортизації українців у Криму.