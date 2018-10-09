Видеофиксация нарушений на дорогах. Что стоит знать о TruCam

Фиксация должна предупредить правонарушения и снизить скорость движения на отдельных участках

8 октября на украинские дороги вернулись радары. Патрульная полиция начинает использовать устройства измерения скорости TruCam в тех местах, где чаще всего случаются ДТП, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Невозможно вмешаться

Портативное устройство будут использовать исключительно на участках дорог, где установлены соответствующие дорожные знаки. Перечень таких мест будет в открытом доступе на сайте патрульной полиции.

Инспектор не имеет доступа к системе и не может удалить некоторые моменты самостоятельно

В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

"Прибор содержит специальную систему шифрования данных. Невозможно вмешательство в те данные, которые создает прибор. Инспектор не имеет доступа и не может удалить некоторые моменты самостоятельно. Прибор содержит счетчик зафиксированных правонарушений. Наши отделы мониторинга будут постоянно контролировать соответствие количества зафиксированных правонарушений", - рассказал Билошицкий.

По мнению правоохранителей, такая фиксация должна предупредить правонарушения и снизить скорость движения на отдельных участках. В Киеве выбрали два участка: проспект Бажана и проспект Победы. В других регионах пока определили 21 участок, среди которых трассы Киев-Чоп, Киев-Одесса, Киев-Ягодин, Одесса-Новоазовск и другие.

Об устройстве

TruCam - это лазерный измеритель скорости с режимом видеофиксации. Основное отличие устройства от других в том, что оно использует не радиоволну, а световой луч - лазер. Устройство позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и координатах автомобиля автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 м. В автоматическом режиме при превышении транспортным средством лимита скорости TruCam делает фотоснимок. Это происходит на расстоянии около 70 м.

На одну флеш-карту максимально накапливается 40 тыс. фото или 16 тыс. видеороликов нарушений. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов. Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты. Также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.

Юридические проблемы

Нарушают сейчас все, потому что за это не наказывают, сказал руководитель общественной организации Киев автомобильный Алексей Мкртчян. Сейчас у полиции есть 25 радаров. Этого мало, ведь только на Киев их должно быть около тысячи, считает Мкртчян. Не совсем понятно также, по какому принципу в Нацполиции определяли участки, где использовать TruCam.

За превышение скорости более чем двадцать километров в час предусмотрен штраф 255 грн

Все зависит от того, как радары будут использовать. Ведь по одной из версий они должны работать в автоматическом режиме, а по другой - могут использоваться по старой методике ГАИ - стоять на дороге, фиксируя и останавливая водителей, рассказал адвокат по защите прав водителей Вадим Володарский.

Если это будет старая процедура остановки и вынесения постановления по делу об административном правонарушении, не изменится ничего. Если будет автоматическая фиксация, то возникнет несколько юридических проблем.

Это связано с тем, что в Украине такой практики еще не было. Как будет передаваться информация о правонарушениях - этот вопрос не решен. Во- вторых, в законе сейчас прописано, что ответственность за правонарушения несет владелец авто, а не тот, кто совершил правонарушение.

"Сначала нужно навести порядок в сфере досудебного следствия и оформления протоколов патрульной полицией", - сказал Володарский.

В течение этой недели патрульные будут использовать TruCam только в пилотном режиме. С сегодняшнего дня и до конца недели водителям, которые нарушили, будут выносить предупреждения. Однако уже с 15 октября будут штрафовать.

За превышение скорости более чем двадцать километров в час предусмотрен штраф 255 грн, на более пятидесяти километров в час - 510 грн.