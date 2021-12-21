Виговці прийняли Вифлеємський вогонь миру

Вогонь з Вифлеєму, батьківщини Ісуса Христа, здолав сотні тисяч кілометрів, аби поширитись світом та, звісно, дістатися до українських військовослужбовців.

«У розташування нашої бригади привезли його частинку місцеві пластуни на чолі з настоятелем підлипненського Свято-Миколаївського храму, сеньйором праці «Пласту» (курінь «Сіроманці») Ігорем Шемяковим та разом із завідувачкою відділу міської ради з питань молоді та спорту Ольгою Качурою».

Керівництво бригади подякувало пластунам і додало: «Нехай цей вогник миру та добра зігріває наші серця та освітлює шлях до Перемоги!».

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