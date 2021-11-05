Виключення України з "зеленої зони" ЄС не означає скасування безвізу: роз'яснення МЗС

Держави-члени ЄС вже підготували рішення про виключення України з "зеленої зони" через погіршення епідситуації. У МЗС пояснили, що це не означає повного закриття кордонів Євросоюзу для вітчизняних туристів.

Це рішення є лише рекомендацією для країн-членів ЄС, які самостійно вирішуватимуть те, чи пускати туристів з України, а якщо так, то на яких умовах.

"Очікується, що Рада ЄС офіційно надасть відповідну рекомендацію наступного тижня. Водночас остаточне рішення щодо умов здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні", - пише пресслужба.

У МЗС також наголосили, що рішення ЄС щодо виключення України з "зеленої зони" не означає скасування безвізу, позаяк стосується лише туристичних поїздок.

"Враховуючи прогрес у кампаніях з вакцинації по всьому світу, ЄС нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі і рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів", - додає пресслужба.

Нагадаємо, наприкінці жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що в тому випадку, якщо Євросоюз виключить нашу країну з так званої "зеленої зони", відомство докладе усіх можливих зусиль, аби українці й далі могли подорожувати туди. Також він порекомендував українцям ретельно вивчити правила перетину кордону в кожну країну ЄС, позаяк держави самостійно прийматимуть рішення про те, чи пускати туристів з України. По матерiалам: МЗС України