Вилучених у "Борисполі" вовків привезли на реабілітацію на Харківщину

Вилучених в аеропорту "Борисполі" вовків, яких намагалися відправити до Непалу під виглядом лайок, привезли на реабілітацію на Харківщину.

Про це повідомила пресслужба Фельдман-Екопарку, передає Укрінформ.

Тварин привезли у межах меморандуму про співпрацю з Державною митною службою України. Зараз їх помістили на карантин.

Зазначається, що троє вилучених хижаків - особини звичайного сірого вовка, вони поводяться спокійно та оговтуються після переїзду. Щойно сіроманці трохи адаптуються, в них візьмуть аналізи на наявність захворювань та паразитів.

За словами головного ветеринарного лікаря екопарку Андрія Москового, тварини матимуть "належні умови тимчасового утримання - правильний раціон, догляд, реабілітаційні заходи".

На перетримці в екопарку вовки будуть до весни. Подальшу їхню долю вирішуватимуть державні органи.

Як повідомлялося, 4 листопада митники та прикордонники викрили спробу вивезення через міжнародний аеропорт "Бориспіль" трьох молодих вовків. Згідно з документами, наданими до митного контролю, до Непалу перевозилися три собаки породи сибірська лайка загальною вартістю 15 тис. грн. Але тварини видавали не характерні для них звуки, та й зовні не були подібні до лайок.

Для остаточної ідентифікації тварин були залучені фахівці.