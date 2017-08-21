Виновника ДТП с участием автомобиля Дыминского установят по ДНК на подушке безопасности

Следователь Национальной полиции, который ведет дело о смертельном ДТП с участием автомобиля бизнесмена Петра Дыминского, назначил экспертизу следов биологических материалов, которые остались подушке безопасности после аварии.

Об этом сообщил приближенный к полиции депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

"Экспертиза будет проведена в Киеве, в Научно-исследовательском экспертно- криминалистическим центре МВД, силами лучших украинских экспертов. По оставшимися на материале подушке следам от соприкосновения лица водителя будет установлена формула его ДНК. Затем ДНК лица, находившегося в момент столкновения за рулём "Mercedes" будет сравнена с ДНК 43-летнего охранника Петра Дыминского , который заявил, что за рулём в момент столкновения было именно он. Если ДНК не совпадут, - то будет очевидно, что за рулем машины был не охранник, а кто-то другой", - написал депутат в фейсбуке.

Геращенко посоветовал Дыминского предоставить следствию возможность взять у себя пробу ДНК, чтобы ускорить процедуру установления реального виновника смертельной аварии.

Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, он арестован. В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.