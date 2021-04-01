Виплати пенсій за місцем проживання будуть здійснювати через банки

Кабінет Міністрів України схвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Постановою запроваджується конкурсний механізм відбору надавачів послуг з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. У міністерстві зазначили, що нині надавачем таких послуг є АТ "Укрпошта" на монопольних умовах.

Що це означає:

передбачено, що тарифи за надання цих послуг визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу, і не можуть бути більшими від тарифів на оплату послуг, пов'язаних із виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги, встановлених Урядом. Така норма стимулюватиме в майбутньому зниження вартості доставки пенсій та грошової допомоги.

Перший конкурс, згідно з урядовим рішенням, має бути проведений Пенсійним фондом до 1 вересня 2021 року. До проведення конкурсу АТ "Укрпошта" продовжить здійснювати виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.

Також передбачено, що з 1 вересня 2021 року виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім:

людей з інвалідністю І групи,

осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,

осіб, які досягли 80-річного віку,

Особи з вищезазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через установу, відібрану на конкурсі, або через обраний самостійно банк з-поміж уповноважених.

Чим це зручно?

Отримання пенсій та грошових допомог через поточні рахунки в банках надасть можливість одержувачу в будь-який час мати інформацію про фактичні суми перерахованих йому пенсій та грошових допомог, перевіряти їх, мати можливість документально підтвердити перераховані суми за будь-який період у випадках необхідності або спірних ситуаціях. Такий механізм сприятиме прозорості та підконтрольності виплати пенсій та грошових допомог.

Одержувачі, які ще не обрали собі уповноважений банк, зможуть це зробити до 1 вересня 2021 року. У разі, якщо до 1 вересня 2021 року одержувач не визначить для себе уповноважений банк, то рахунок йому (крім осіб з окремих категорій, зазначених вище) буде відкрито в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту. Людина зможе в будь-який момент змінити уповноважений банк за власним бажанням.

Уповноважені банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та грошових допомог з доставкою додому відповідно до умов договорів. Доставку пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв’язку на договірних засадах.