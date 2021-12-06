Виробникам гречки виплатять понад 100 млн. гривень субсидій

В рамках державної підтримки 2021 року виробникам гречки сплатять 164,6 млн. гривень.

Коментар: “Впровадження державної підтримки сприятиме збільшенню посівних площ гречки, яка забезпечить стабільний обсяг валового виробництва , який буде дорівнювати внутрішньому споживанню, а в майбутньому створить свій експортний потенціал, крім того, буде Сприяти розвитку сусідніх ринків (насіння, переробка) “, – сказав перший заступник міністра аграрної політики Тараса Висоцького.

Державна підтримка передбачає виділення 5 тисяч гривень на 1 гектар, але не більше ніж 300 гектарів обробки на одного одержувача.

Бюджетні кошти отримають 655 сільськогосподарських виробників, у тому числі 11 підприємців.

Також, загальна кількість гектарів оброблених земель, на якій була вирощена гречка, становить 32,9 тис. гектарів, заявлена ​​сума нарахування субсидій становить 164,6 млн. гривень.

Відомо, що 97% одержувачів субсидій є малими та середніми виробниками.

З початку року сільськогосподарські виробники отримали 1,1 млрд. гривень.

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