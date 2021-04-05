Виробництво української вакцини від COVID-19 заглохло не встигнувши початися - Голубовська

Виробництво української вакцини від COVID-19 заглохло не встигнувши початися. Про це розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "НАШ", передає кореспондент УНН.



"Ви пам'ятаєте чим закінчилася історія з нашою українською вакциною. Зараз, до речі, всі питають, а що там? Заглохло воно, чи не заглохло? Так воно заглохло не встигнувши початися. Ви бачили хоч одну фахову дискусію? Я в розробці не була вакцини, мені був просто цікавий сам підхід ... Взагалі жодної професійної дискусії ... Треба було зібрати справжню групу експертів, а не того, хто подобатися, чи не подобатися, а справжніх", - розповіла Голубовська.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна повинна налагодити власне виробництво вакцин.

Вчені української компанії "Діапроф-Мед" і американської "DiaPrep System Inc." продовжують удосконалювати розроблений ними кандидат у вакцини від COVID-19. Відзначимо, що всі дослідження вчених відбуваються за рахунок підприємств-розробників.

Нагадаємо, раніше Михайло Фаворов повідомив, що щеплені української вакциною від COVID-19 лабораторні тварини все ще мають стійкий імунітет сім місяців по тому. Це означає, що потенційна українська вакцина може мати високу тривалість ефективності, що є певною проблемою для інших вакцин.

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.