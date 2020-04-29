Витівка Ляшка біля ресторану "слуги" виявилася шоу і фейком (відео Берези)

"Замурування" Олегом Ляшком входу до ресторану "Велюр" нардепа-"слуги народу" Миколи Тищенка в Києві виявилося шоу і фейком.

Відео у Facebook опублікував народний депутат 8-го скликання Борислав Береза.

"Перебуваю зараз біля ресторану "Велюр", у якого нібито закритий вхід. А насправді це не вхід закритий. Це вихід на окрему терасу.

А вхід до ресторану працює. І все інше теж", - розповів Береза і показав ресторан на відео.

"Це була піар-акція незрозуміло для кого. Мабуть інтерес був саме в шоу", - резюмував він.

29 квітня Ляшко опублікував відео, на якому із чоловіками в масках поставили піноблоки біля ресторану "Велюр".

Ляшко заявив, що "замурував" ресторан.

Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що попри карантин у Києві продовжує працювати ресторан "Велюр", який належить Тищенку.