Виталий Кличко: Для реванша с Джошуа Владимиру нужна большая мотивация

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко заявил, что он поддержит любое решение своего брата Владимира относительно боя-реванша с молодым британским чемпионом Энтони Джошуа.

Кличко-старший отметил, что на проведение такого поединка Владимир должен быть очень мотивирован, сообщает Boxingnews.

"Если выходить просто ради боя, ради финального аккорда - я против реванша. Нужна большая мотивация. Какое бы решение не принял Владимир - я его поддержу. Если он не будет готов, я первый скажу, что реванш не нужен, но внутренне я за то, чтобы он расставил все точки над "і", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, в ночь с 29 на 30 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" Кличко- младший досрочно проиграл Джошуа в одиннадцатом раунде. В этом поединке разыгрывались чемпионские пояса по версиям IBF, IBO и WBA.