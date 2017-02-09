Виталий Портников: «Крымские» и «донецкие»

Наблюдая за судьбой погибшего в Донецке Михаила Толстых, крымские коллаборационисты должны в очередной раз поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он решил аннексировать Крым, а не Донбасс. Если бы «русская весна» началась в Донецке, а не в Севастополе, крымские боевики сейчас обещали бы отомстить за Наталью Поклонскую, а Михаил Толстых, «Гиви», вышагивал бы на высоких каблуках по коридорам Государственной думы и боролся бы с фильмом о любовнице последнего российского императора. И тут важны не личностные качества, даже не гендерная принадлежность, а исключительно решение Путина. Захотел бы он — и Толстых стал бы Поклонской, а Поклонская — Толстых.

Но о чем действительно стоило бы задуматься крымским коллаборационистам — так это о своем собственном будущем. Пока Путин хотел — Миша Толстых был живым «героем Новороссии». Перехотел — стал мертвым. Пока Путин хочет — Аксенов руководит Крымом, а Поклонская с Цековым сидят в Москве. А вот если Путин перехочет? Или — такое ведь тоже может быть — перехочет не Путин? И по российскому телевидению в один прекрасный день сообщат, что присоединение Крыма к России произошло с грубейшими нарушениями Конституции. А русский с украинцем — братья навек, тем более в украинском Крыму. Посмотрите концерт крымско-татарской музыки, дорогие зрители.

Вот что будут в этот момент делать Аксенов, Константинов, Поклонская, Цеков и прочие товарищи? Пойдут вешаться? Очень сомневаюсь. Убегут в Москву? Это вероятнее, но ведь всем в России места все равно не хватит — она не резиновая, и россияне могут не захотеть постоянно видеть перед глазами свидетелей и соучастников собственного национального позора. Возьмут автоматы и пойдут сражаться за «русский Крым»? Не смешите мои «искандеры»!

А это означает, что большая часть коллаборационистов останется в Крыму. В украинском Крыму. И вынуждена будет отвечать за совершенные преступления. За доносы, приговоры, побои. За расправу над соотечественниками, за разжигание межнациональной розни, за воровство и коррупцию — словом, за все то, что сейчас творят оккупационные власти.

Поэтому мой добрый совет тем крымским «активистам», кто благодаря Путину избежал судьбы «Гиви» и «Моторолы» — не думайте, что вы уже схватили бога за бороду. Это не бог. Это президент России. Они, бывают, меняются. И политика России тоже меняется — какие бы сказки вам не рассказывали в Кремле.

Поэтому будьте предельно осторожны. Вам предстоит встреча с Родиной.