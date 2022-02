Визначено представника України на "Євробаченні 2022" у Турині

Національний відбір на музично-пісенний конкурс "Євробачення 2022" в Україні виграла 12 лютого Аліна Паш. Трансляцію фіналу вело Суспільне.

Глядачі дали їй сім балів, журі - вісім. Разом - 15.

Аліна Паш представляла пісню "Тіні забутих предків".

Гурт Cloudless виступав двічі, це сталося через технічні проблеми під час першого виступу.

Також у фіналі виступали:

Barleben - із піснею Hear My Words (загальна кількість балів - сім); Cloudless - All be Alright (п'ять); Michael Soul - Demons (три); Our Atlantic - "Моя любов" (сім); Kalush Orchestra - "Стефанія" (14); Roxolana - Girlzzzz (вісім); Wellboy - Nozzy Bossy (13).