Визовый режим между Украиной и РФ хочет более трети россиян

Более трети россиян считают, что Украине и России пора ввести визы.

35% россиян считают, что отношения Украины и России должны быть такими же, как и с другими государствами: с закрытыми границами, визами и таможнями. При этом каждый второй убежден, что страны должны быть независимыми, но дружественными и без виз.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра", который также показал, что объединения Украины и России в одну страну хотят лишь 9% россиян.

В общем, положительное отношение к Украине выразили 26% участников опроса (хотя год назад таких было 41%), а плохое - 59% (в прошлом году об этом говорили 44%). Вместе с тем, за событиями в Украине следят 78% россиян. Больше половины респондентов убеждены, что конфликт между странами останется в таком же состоянии, как и сейчас. При этом, 10% опрошенных ожидают, что ситуация в Донбассе улучшится в течение года, а 23% верят в пессимистический сценарий.

Опрос был проведен 19-22 мая. В нем приняли участие 1600 человек в 137 городах и 48 регионах России.

Ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев зявил, что большинство членов фракции поддерживают введение визового режима с Россией, но официальной позиции БПП по этому вопросу еще нет.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Украина введет визовый режим с Россией, то Москва предпримет аналогичные действия.

По материалам: Интерфакс-Украина