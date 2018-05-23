Вход на станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" могут ограничить

24 и 25 мая в киевском метрополитене может быть ограничен вход на центральные станции.

Как сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook, из-за проведения массовых мероприятий в городе ограничение возможно будет введено на станциях "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Отмечается, что полностью закрывать на вход эти станции не будут.

Напомним, 24 мая в Киеве состоится финал Лиги чемпионов UEFA среди женщин. Среди мужчин финальный матч турнира состоится 26 мая на НСК Олимпийский. Кроме того, 24 мая на Крещатике стартует "Фестиваль чемпионов".

Как сообщалось ранее,с 20:00 25 мая по 6:00 27 мая движение транспорта в радиусе 1,5 километра вокруг НСК "Олимпийский" будет перекрыто. В частности, улица Владимирская, бульвар Леси Украинки, улицы Евгения Коновальца, Богдана Хмельницкого и Крещатик, уже перекрыты с 12 мая.

Большой Киев

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