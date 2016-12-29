В.Кличко: в этом году в Киеве открыто семь детсадов

В 2016 году в столице открыто семь новых детских садов, в следующем году планируют открыть еще десять. Об этом сказал председатель КГГА Виталий Кличко на открытии детского сада в Дарницком районе столицы в эфире телеканала, передает корреспондент УНН.

"В этом году мы открыли семь детских садов. Мы поставили задачу в следующем году открыть 10 детских садов", - подчеркнул В.Кличко.

Также В.Кличко отметил, что сегодня главной проблемой в детсадах остаются большие очереди.

"Я поставил перед собой задачу, на сегодняшний день 11 000 детей стоят в очередях в детские сады. Через три, максимум четыре года очередей в детские сады в Киеве не должно быть", - сообщил В.Кличко.

Также он отметил, что город Киев меняется и показывает пример всей стране.

"Каждый день мы открываем новые школы, новые детские сады, новые улицы, новые площади", - добавил мэр.

Напомним, киевский городской председатель Виталий Кличко открыл восстановленный и капитально отремонтированный детский сад No 423 в Шевченковском районе столицы, который более 20 лет не работал по своему основному назначению.