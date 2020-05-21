Влітку призовуть на військову службу 500 офіцерів запасу

На військову службу у червні-липні 2020 року призовуть 500 офіцерів запасу. Відповідний наказ підписав міністр оборони України, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України.

"У червні-липні 2020 року призовуть на військову службу 500 офіцерів запасу", - вказали у Генштабі.

Так, міністр оборони України підписав відповідний наказ від 19 травня. Тож, відповідно до нього, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

Офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов'язкової підготовки протягом трьох місяців, додали у Генштабі.

Підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року.

"Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їх звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних Сил України офіцерським складом", - пояснили у Генштабі.

Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин ЗСУ.

"До участі в операції Об'єднаних сил призвані офіцери залучатись не будуть. Залучення їх до проведення Операція об'єднаних сил можливо лише у добровільному порядку після укладання ними контракту про проходження військової служби", - зауважили у Генштабі.

На офіцерів, яких буде призвано, як вказано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом. Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.