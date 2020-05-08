Влада Києва назвала благодійників, що допомагають у боротьбі з коронавірусом

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції подякував підприємцям, соціально-відповідальному бізнесу, що долучився до підтримки міста в боротьбі із вірусом.

- За цей час бізнес передав столиці: понад 26,5 тисяч костюмів біозахисту. Більше 36-ти тисяч тестів і три лабораторії ПЛР. 19 апаратів ШВЛ. Понад 360 тисяч респіраторів і медичних масок. Дезінфікуючі розчини. Також бізнес надав у користування 10 нових авто та пальне для медпрацівників та організацій, що залучені до боротьби з коронавірусом, - повідомив Кличко.

Він підкреслив, що за допомоги благодійних організацій відновили кисневі мережі у лікарнях першої та другої хвилі прийому хворих на коронавірус.

- Допомагають нам і з довезенням медиків на роботу та пацієнтів на життєво необхідні процедури. Такі, як діаліз, хіміотерапія. Для медпрацівників, які працюють в опорних лікарнях, організували тимчасове безкоштовне проживання в готелях столиці. Забезпечили їх гарячими обідами. Деякі мобільні оператори - поповнюють лікарям рахунки за мобільний зв'язок, - зазначив мер столиці.

Зокрема Кличко подякував: PARIMATCH FOUNDATION, благодійним фондам "Твоя опора", "Майбутній Київ", "Країна здорових дітей", "Коло", "Фонду Олени Пінчук", громадській організації "Ініціатива Е+". Іноземному підприємству "Логін", компанії "Amaring Apps", корпорації "Артеріум", НАК "Нафтогаз України", товариству "АМЕДА+". Компаніям "Епіцентр", "Цитрус", Pizza Veterano та багатьом іншим компаніям, благодійникам і волонтерам.

Вечірній Київ

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