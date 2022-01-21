Влада Києва радить компаніям перевести своїх співробітників на "дистанційку"

Столична влада рекомендує роботодавцям перевести працівників на дистанційний режим роботи через збільшення захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тому ми маємо бути напоготові й максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста", - розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, оскільки новий штам коронавірусу "Омікрон" дуже заразний, особливо в закритих приміщеннях, то знизити ризик інфікування можна лише дотримуючись маскового режиму, дистанції та гігієни рук.

"Крім того, місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. Якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога найчастіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди - залишатися вдома", - підкреслила заступниця голови КМДА.