Владельцы авто на "бляхах" активно избавляются от транспортных средств

Владельцы "блях" - старых авто на литовских и других иностранных номерах - стали активно сдавать свои старые автомобили на разборку. Причина - они опасаются, что до нового года с этими авто придется либо расстаться, либо платить за них налоги. В парламенте уже готовятся поставить заслон ввозу "литовцев".

Об этом пишут Вести.

Заработать на разборке

После того как "бляхомайдан" разошелся практически ни с чем, владельцы автона иностранных номерах, которые незаконно везли их в Украину, стали чаще сдавать свои машины на разборку. Об этом "Вестям" рассказали сами сотрудники подобных СТО.

"Владельцы торопятся сбыть свой автохлам, потому что поняли, что никаких поблажек от государства им не будет, никто их незаконные автомобили легализовывать не будет, и все равно за них придется платить. Они покупали их по 2-4 тысячи евро и готовы сдавать за полцены, лишь бы что-то выиграть. Потому что через некоторое время таких желающих будет намного больше, естественно, мы цены будем снижать", - пояснил нам механик столичной разборки Павел Лапин.

Это подтверждает и эксперт, руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов. По его словам, продажа авто на "бляхах" на автозапчасти становится прибыльным делом, и на этом даже умудряются заработать. "Есть уже те, кто гоняет машины исключительно с такой целью", - говорит Антонов.

Бизнес на перегоне

Правда, на иностранцах зарабатывают и по-крупному. Например, гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко сказал, что посредники, которые гоняют такие авто в Украину, с одной машины могут заработать до 1500 евро. И чем более раскручена компания-посредник по пригону таких автомобилей, тем выше ставки. А за то, чтобы будущий владелец не пересекал границу, он доплатит еще 400 евро.

"Только за прошлый год в Украину, по данным таможенной службы, было ввезено 581 тыс. таких автомобилей, а вывезено 530 тыс. Это говорит о том, что около 53 тыс. автомобилей в стране находится незаконно. Но на самом деле, сами владельцы еврономеров отмечают, что таких авто гораздо больше, - говорит Назаренко. - Даже если будет принято решение об амнистии таких машин, владельцу придется ехать в Литву, искать фирму собственника автомобиля, идти к нотариусу за договором купли-продажи и только потом, пригнав в Украину, растаможить ее и стать законным собственником. Но никто не гарантирует, что в Литве эта фирма существует до сих пор".

По его словам, сегодня все это - прибыльный бизнес для "депутатов, которые крышуют поток, и правоохранителей с таможенниками, которые получают". "Его невыгодно останавливать. Активисты говорят, что всего в стране около миллиона таких машин, и если на каждой поиметь 1000 евро, то получится сумма, за которую пол-Рады купить можно", - добавляет он.

По словам эксперта, на ввозе "еврономеров" действительно наживаются на всех таможнях. Но рычаги управления этими схемами находятся на самом верху. "Достаточно вспомнить, что сам господин Насиров два раза временно ввозил из Великобритании Range Rover, то что говорить об обычных таможенниках. Без таможни и правоохранителей крышевать эту схему невозможно. Из той же Литвы к нам ввезли машин едва ли не столько же, сколько там живет людей. А по закону один нерезидент может ввезти одну машину, тогда как "бляхи" ввозят на "мулов" (не слишком законопослушных граждан ЕС) не по одному, а по несколько десятков штук на человека", - говорит Назаренко.

По его словам, проверить, сколько европеец ввез машин до того - дело минуты, но за взятку таможенники на это закрывают глаза. "Также эти схемы не обходятся без лобби народных депутатов, которые регистрируют законопроекты о легализации ввезенных "литовцев", но не говорят об отмене или снижении налогов на импорт", - добавляет он.

Обещают конфисковать "литовцев"

Тем временем в парламенте готовят новый законопроект о "литовцах".

"Украинец не может ездить по Украине в режиме транзита. Это дыра в таможенном законодательстве. Мы предлагаем все авто до 2000 года выпуска, которые ездят у нас незаконно, растаможить и поставить на украинские номера. Возможно, снизить налог для владельцев таких авто с большим объемом двигателя (2,5 л дизеля и 3 л бензина). Также мы поставим "предохранитель", чтобы в дальнейшем украинцы не могли ввозить нерастаможенные авто. Соединим полицейскую и таможенную базы", - сказал "Вестям" член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Роберт Горват.

И полицейский легко сможет вычислить, что нерезидент более двух месяцев ездит по стране без регистрации, к нему сразу будет применен админштраф. Попадется второй раз - конфискуют авто

Он также считает, что акции протеста владельцев авто на иностранных номерахорганизовывают владельцы фирм по перегону. "Для них это бизнес - $1000 за машину и $300-400 за то, чтобы на ней не нужно было пересекать границу. Но я думаю, несмотря на это, мы этот закон проголосуем. Рабочая группа создана, до нового года должны воплотить в жизнь", - говорит Горват.

Из Канады плывут контейнеры с "люксами"

Уже больше месяца действует Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, редусматривающее беспошлинный ввоз автомобилей объемом двигателя от 2,2 до 3 л. Они могут обойтись нам на 15-20% дешевле. По данным "Вестей", из Канады в Украину морем уже везут несколько контейнеров с автомобилями премиум-класса. Способны ли они как-то повлиять на рынок элитных авто?

"В Канаде выгодно брать только битые машины, которые имеют сертификат, что они не могут быть поставлены на учет там. Их нужно восстанавливать в Украине, и тут ездить", - говорит глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер.

Второй момент: нужно договариваться с таможней, чтобы там поставили вменяемую таможенную стоимость ввозимого авто. Еще одно ограничение: экологический класс "Евро-5/6". Из люксового класса машин по этому параметру в Канаде наберется четыре-пять наименований. Да и вообще везти "в лоб" по той стоимости, которая в Канаде, - невыгодно. Другое дело, что могут применяться схемы. Например, везти по заниженной стоимости, чтобы уменьшить таможенные платежи.