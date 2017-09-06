Владельцы авто на еврономерах решили протестовать бессрочно

Митинг автомобилистов на еврономерах "За доступную растаможку каждому украинцу" продлится в Киеве бессрочно.
Об этом заявил один из организаторов акции, председатель общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Будем продолжать акцию, пока не будет конструктивного решения вопроса", - сказал он.
По информации организаторов акции, в ней принимает участие около 5 тысяч человек, которые требуют легализации нерастаможенных авто.
Протестующие хотят доступного растаможки авто для украинцев и легализации уже ввезенных в Украину машин.
Под Радой митингуют около 850 владельцев авто на еврономерах
Напомним, Киев утром заполонили автомобили на еврономерах: возле Верховной Рады водители требуют пересмотреть закон и разрешить им свободно ездить на машинах с иностранными номерами в течение года за умеренную плату.
За этот протест был парализован центр города. Так, пробки наблюдаются на улице Грушевского возле парламента и Европейской площади, на Парковой дороге, улице Ивана Мазепы и Лаврской.