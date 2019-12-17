Владельцы "евроблях" протестуют в центре Киева

Владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию протеста в центре Киева возле здания Кабинета министров с требованием принять законопроект, который предусматривает отмену коэффициента возраста и акциза на авто с 1 января 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, около 500 человек принимают участие в акции, организованной общественной организацией "Авто Евро Сила".

Автомобилисты начали собираться около 6 утра, а в 10 часов акция началась с выступления руководителя общественной организации "Авто Евро Сила" Олега Ярошевича.

По его словам, автомобилисты требуют от властей ускорить принятие законопроекта No2342, которым снижается растаможка авто.

"Мы настроены стоять до решения проблемы... Почему идет затягивание принятия закона, который бы изменил отношение людей, которые заинтересованы в дешевом авто? К сожалению, депутаты саботируют принятие закона... Глава комитета налоговой политики обещал рассмотреть наш вопрос. Я хочу получить ответ от премьер-министра, что сегодня из Кабмина выйдет письмо в комитет и завтра будет рассмотрен вопрос. А в четверг или в пятницу рассмотрят законопроект", - сказал Ярошевич.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского их поддержать.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

Ранее представители общественной организации "Авто Евро Сила" сообщили, что разрабатывается законопроект, который предусматривает растаможку авто за около 35% от его стоимости с учетом всех налогов. В частности, благодаря отмене коэффициента возраста в действующей формуле растаможки.