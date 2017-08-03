Украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Заявление спортсмена опубликовано на его официальном сайте.

"Вместо того, чтобы сказать: "Спасибо, ребята, и до свидания", я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе, со мной и с брендом "Кличко". Только вместе мы креативные, производительные и творческие, по-настоящему сильные, во всех делах", - сказал многократный чемпион мира в тяжелом весе по нескольким профессиональным боксерским версиям.

Решение Кличко означает, что Владимир отказывается от матча-реванша с британцем Энтони Джошуа. В апреле Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.

Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 году Кличко стал олимпийским чемпионом на Играх в Атланте. За 21 год карьеры Кличко провел 69 боев, получив 64 победы (из них 53 нокаутом).