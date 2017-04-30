Украинец Владимир Кличко потерпел поражение в бою с Энтони Джошуа, который проходил на переполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 90 тысяч зрителей.

Наш соотечественник не смог завоевать чемпионские пояса по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (IBO) и пояс суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Для Владимира это был первый выход в ринг спустя 17 месяцев после сенсационного поражения от Тайсона Фьюри.

Поединок полностью оправдал ожидания болельщиков и экспертов. Бойцы подарили великолепное зрелище, и едва ли кто-то из фанатов пожалел о потраченных деньгах на билеты или покупку телетрансляции. Стадион "Уэмбли" был заполнен до отказа, что позволило организаторам собрать миллионы евро прибыли.

Владимир, несмотря на длительную паузу, предстал перед публикой в великолепной форме. Украинец активно начал бой, с первых секунд заняв центр ринга. Первый раунд достаточно неожиданно прошел в разведке, хотя бойцы знают друг друга великолепно. Вторая трехминутка началась с четкого попадания Владимира с правой.

В третьем раунде Джошуа удалось нанести несколько точных ударов, но Кличко спокойно отработал в защите и не дал разгуляться сопернику, а в четвертой трехминутке потряс англичанина еще одним прямым ударом правой. Стоит отметь, что Джошуа очень некомфортно чувствовал себя в ринге, явно нервничая.

В пятом раунде Кличко побывал в нокдауне. Однако Володя тут же ответил аперкотом, а сам раунд превратился в рубку. Бойцы пошли в размен, что привело в восторг публику. В следующей трехминутке украинец отправил соперника в нокдаун правым прямым, после чего в ринге началось полное доминирование претендента.

В поздних раундах чемпион выглядел уставшим. Владимир очень умело пресекал все попытки британца идти в атаку, уходя от ударов. 11-я трехминутка началась с яростной атаки чемпиона, которая завершилась нокдауном для украинца.