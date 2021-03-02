Владимир Зеленский заявил, что индийская вакцина Covishield является одной из лучших в мире

Президент Владимир Зеленский заявил, что индийская вакцина Covishield, которой его сегодня вакцинировали, является одной из лучших в мире. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я считаю, что эта вакцина качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хоть уже переболел коронавирусом, но имеет низкий уровень антител, поэтому решил пройти вакцинацию.

Отмечается, что перед прививкой глава государства дал письменное согласие на получение вакцины. Ему сообщили о возможном побочном эффекте - повышении температуры.

"Это нормально, такое может быть после каждой вакцины", - отметил президент.

Он подчеркнул важность прививки, добавив, что вакцинация поможет преодолеть пандемию и вернуться к обычному образу жизни.

Напомним, сегодня в качестве главнокомандующего Зеленский вакцинировался вместе с военными в ходе своей поездки на Донбасс.