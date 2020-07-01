Власників громадських місць штрафуватимуть за відвідувачів без масок

Кабінет міністрів України схвалив законопроект Мін'юсту, яким пропонується посилити адміністративну відповідальність власників громадських установ і закладів, а також маршруток за недотримання маскового режиму відвідувачами й пасажирами.

Рішення ухвалили 1 липня на засіданні, передає "ЗіБ" з посиланням на Мін'юст.

Щоб не допустити зростання кількості захворювань та смертності, було розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Як підкреслив міністр юстиції Денис Малюська, серед населення України виникла стійка тенденція щодо нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок. Крім того, в деяких магазинах, торгових центрах та громадському транспорті постійно ігнорують вимоги карантину та відсутній контроль уповноважених осіб стосовно допуску відвідувачів до таких місць в засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого перебування особи в зазначених місцях без масок.

Зважаючи на таку ситуацію, наголосив Д.Малюська, необхідним є встановлення адміністративної відповідальності за перебування в громадських місцях без масок, та встановлення відповідальності для підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство.

При цьому штрафи для фізичних осіб будуть істотно зменшені. Так, за загальними правилами карантину, які діють на сьогодні, штраф за відсутність маски для громадян складає 17 тисяч грн. Натомість законопроектом передбачено штраф від десяти до п'ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян - це всього 170-255 грн. Для посадових осіб розмір штрафу залишається незмінним. Водночас для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму будуть збільшені та становитимуть від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 5 100 грн).

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