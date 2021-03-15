ВМС України отримали дослідні зразки ракетного комплексу "Нептун"

Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу із протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун" сьогодні передані до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

Анонсовану раніше передачу дослідних зразків "Нептун" привітав міністр оборони України Андрій Таран.

За його словами, комплекси виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України і державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

Дослідні зразки ракетного комплексу "Нептун" передали ВМС / Фото: mil.gov.ua

Вони значно посилять спроможності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні. Відповідний підрозділ уже сформовано у ВМС України.

"Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання - замкнути "Нептуни", ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - наголосив Таран.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня 2020 року Збройні сили України прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун". Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні кораблі та транспорти, які діють як самостійно, так і в складі груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активному вогневому і радіоелектронної протидії.