В.Муженко: за время конфликта на Донбассе погибли 2197 военных

С начала конфликта на Донбассе погибли 2,197 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 человек погибшими и около 8 тысяч ранеными", - сказал он.

По последним данным ООН, за время конфликта погибли около 10 тысяч человек, ранены более 22 тысяч среди украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма.