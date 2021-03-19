Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український боєць

Протягом доби 18 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС, пише WestNews.

Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу український військовий отримав кульове поранення, від якого загинув.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", біля населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку 19 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО. Окупанти провокують підрозділи Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.

WestNews

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