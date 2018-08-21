ВНО по математике станет обязательным - Минобразования

ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников через 2 года.

Министерство образования и науки приняло решение о том, что через 2 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников, передает УНИАН.

Причиной этого решения стало то, что результаты по этому предмету были достаточно плохие.

Ранее плохую подготовку к ВНО по математике раскритиковал даже министр иностранных дел Павел Климкин.

К слову, в 2018 году 222 участников ВНО по результатам тестирования получили максимальные 200 баллов.