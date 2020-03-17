Внутрішнє залізниче сполучення: з'явився список скасованих поїздів через коронавірус

З'явився список поїздів, курсування яких скасовують між областями України через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України No215 Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення", - йдеться у повідомленні.

Так, Укрзалізниця скасувала курсування близько сотні потягів. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося в УНН раніше, Укрзалізниця починаючи з середи, 18 березня, призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.