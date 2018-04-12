Внутренние помещения Чернобыльской АЭС открыли для туристов

Несколько новых объектов Чернобыльской АЭС стали доступны туристам для посещения. Теперь можно посетить не только территорию промышленной площадки ЧАЭС, но и недоступные до этого внутренние помещения, в частности — залы управления третьим энергоблоком. Заявки на посещение принимаются на официальном сайте ЧАЭС.

Базовый пакет стоит около $100. В него включены инструктаж, услуги сопровождающего лица, обед в столовой станции и индивидуальные средства защиты. Отправиться на ЧАЭС смогут туристы в возрасте от 18 лет.

В начале апреля компания «Чернобыль-тур», организующая экскурсии в Чернобыль и Припять, сообщила «МБХ Медиа», что Служба безопасности Украины (СБУ) дала устное указание о срочном запрете въезда в зону отчуждения для граждан России, Пакистана, Афганистана, Ирина, Ирака, а также «других террористических стран». Такое же указание получила Ассоциация чернобыльских туроператоров.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва ее четвертого энергоблока территория в радиусе 30 км была заражена, пострадали 19 российских регионов с населением почти 2,6 млн человек.