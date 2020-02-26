Во Франции и Германии зафиксировано по два новых случая заражения коронавирусом

Во Франции и Германии зафиксированы по два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Как сообщает France 24, общее число подтвержденных случаев заражения COVID- 2019 во Франции достигло 14. При этом 11 из них выздоровели и один умер от последствий заражения коронавирусом.

По словам директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, первый новый случай инфицирования был зафиксирован в Париже - коронавирус выявили у молодой китаянки, которая недавно вернулась из Китая.

Второй случай - мужчина, который недавно посещал регион Ломбардия в северной Италии, ставшей центром вспышки коронавируса в Европе.

Как сообщает Tagesschau, в Германии один случай заражения коронавирусом выявлен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Госпитализирован 25-летний мужчина. Предполагается, что он заразился во время своей недавней поездки в Милан.Другой случай коронавируса зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. С симптомами болезни была госпитализирована супружеская пара. Наличие коронавируса было подтверждено у супруги.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-2019 в Германии достигло 18. Большинство из них в настоящее время уже выписаны из больницы.

Италия стала эпицентром коронавируса в Европе. За последние несколько дней от коронавируса умерли 11 человек - все пожилые люди. Число случаев заражения COVID-19 выросло до 322.Вспышка коронавируса распространилась с севера Италии на юг страны. Первый случай заражения выявили в городе Палермо на Сицилии.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 80 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (77 600 заболевших - в Китае).