Во Львове произошла массовая драка между футбольными фанатами

Во Львове футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии устроили драку в центре города.

Конфликт произошел на Галицкой площади. Драку устроили около 100 человек.

В отделение полиции доставили 12 фанатов. Четверо из них львовяне в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы.

В результате драки пострадали двое полицейских. Очевидцы сообщают, что у одного из правоохранителей серьезное рассечение головы.

Также было повреждены два служебных автомобиля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.