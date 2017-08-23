Во Львове сотрудник СБУ разоблачен на взятке в $10 тыс.

Сотрудники управления внутренней безопасности и управления Службы безопасности Украины во Львовской области совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы. Взяточник задержан во время получения денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный требовал 10 тысяч долларов США и перерегистрацию элитного автомобиля от владельца одного из львовских развлекательных заведений.

"В такую сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства и обеспечения дальнейшей беспроблемной работы заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проходят обыски по местам его работы и проживания. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Старший уполномоченный задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение капитану о подозрении и избрании меры пресечения.