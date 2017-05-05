Во время финала Евровидения киевское метро будет работать на 3 часа дольше

В день финала международного песенного конкурса Евровидение киевское метро будет работать на 3 часа дольше. Об этом говорится в сообщении на Facebook КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

"Как мы работаем:

- с 8 на 9 и с 10 на 11 мая + 1 час;

- с 9 на 10 и с 11 на 12 мая + 2 часа;

- с 12 на 13 и с 13 на 14 мая + 3 часа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, более 180 бригад скорой работать в Киеве на время Евровидения.

Напомним, торжественное открытие "Евровидения-2017" в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.